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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 10:10 BJT

〔韩国个股〕三星电子将侧重于扩大在新兴市场中的智能手机市场份额

路透首尔8月24日电---全球第二大手机生产商韩国三星电子(005930.KS)的母公司三星集团周三称,将侧重于扩大在新兴市场中的智能手机市场份额,因新兴市场手机渗透率低,增长潜力更大.

"三星试图依靠价位在200美元上下的手机产品,扩大在新兴市场中的份额,因新兴市场手机渗透率低于发达国家市场."三星集团发言人周三引述三星电子手机业务一名高管的话称.(完)

--编译 李富强;审校 郑茵

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