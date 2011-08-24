〔韩国个股〕三星电子将侧重于扩大在新兴市场中的智能手机市场份额

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔8月24日电---全球第二大手机生产商韩国三星电子(005930.KS)的母公司三星集团周三称,将侧重于扩大在新兴市场中的智能手机市场份额,因新兴市场手机渗透率低,增长潜力更大.
"三星试图依靠价位在200美元上下的手机产品,扩大在新兴市场中的份额,因新兴市场手机渗透率低于发达国家市场."三星集团发言人周三引述三星电子手机业务一名高管的话称.(完)
--编译 李富强;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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