《热点透视》美国"大到不能倒"的金融机构规模不减反增

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox

路透纽约8月23日电---美国联邦存款保险公司(FDIC)周二作出如下表述,美国银行业正在恢复良好状态.该机构认为存在问题的金融机构数量于近五年来首次减少.破产的机构数量也在减少.贷款规模甚至出现小幅增长.所以可以说,美国金融系统的危机正式结束.

尽管银行业整体而言,状况较前几年有所好转,但现实变得更为复杂.美国最大几家银行的元气的确恢复得不错.但他们能有今天,是以牺牲数以千计小型金融机构为代价换取的.

看看FDIC最新的统计数据.美国106家资产超过100亿美元的银行所持有的资产增加,总计占整个银行业资产的79.1%,比例创下纪录高位.这提高了那些大银行的效率,也让他们第二季得以实现比小银行高出约20%的获利增长率.

银行资产高度集中并非就是问题.美国并不需要同时有多达7,513家的银行来有效分配企业和个人客户贷款.比如加拿大,靠少数几家银行就完成了贷款发放.但这样做的确也带来一些风险,如果处理不当的话,就会出现问题.

首先,美国规模较小的银行仍是小企业所需资本的主要提供方,而小企业又是创造就业的主要引擎.向小企业提供贷款的银行数量减少,而且贷款本身也减少,美国将几乎无法降低高达9.1%的失业率.

其二,随着大型银行规模扩大,他们一旦破产,对美国经济和政府财政的潜在伤害力也升级.那反过来让决策者和监管者更有可能不愿让这些大银行破产,而是冒着道德风险对他们实施救助--而这恰恰是近期金融改革反对出现的情况.

从FDIC统计数据能清楚看到这类"大到不能倒"机构附带的风险.小银行为存款向FDIC支付的保险费平均比大银行多出近50%.收费差距让大银行更加容易超过小银行并侵占他们的领地.那或许会美化银行业的整体状况--而这是有风险的.(完)