版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 09:57 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜小幅上涨,受美联储刺激经济的预期提振

路透上海8月24日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三小幅上涨,受股市走高和美联储可能采取更多货币刺激政策的预期提振

0126GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.2%,报每吨8,868.50美元,上日上涨1.5%.

沪铜主力11月合约SCFc3升0.1%报每吨66,710元人民币,昨日上涨1.1%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐