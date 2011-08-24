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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 11:32 BJT

〔日本金融〕政府增强外汇监控力度,将创立1,000亿美元紧急信贷工具

路透东京8月24日电---日本财务大臣野田佳彦周三公布政府如何缓解日圆升值对经济影响的措施,声明中没有明确提及外汇干预.声明表示:

* 日本政府将要求主要金融机构披露经纪商在截至9月底期间持有的外汇仓位

* 希望措施将纠正外汇走势一边倒的情况

* 日本政府将致力于加强对外汇市场监管以保持其稳定

* 不会排除任何政策选项,必要时将对外汇问题采取果断行动

* 将较之前更加仔细的观察外汇市场有无投机活动

* 日本政府推出旨在促进日本企业能源和资源采购的信贷工具

* 日本政府推出旨在便利日本企业进行海外并购的信贷工具

* 信贷工具将使用外汇储备中的美元资金

* 日本政府将创立规模1,000亿美元的紧急信贷工具,帮助企业应对日圆升值

日本财务省官员称,要求金融机构报告外汇仓位是1998年修订外汇法案以来首次.(完)

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