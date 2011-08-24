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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 10:03 BJT

〔日本债市〕公债价格承压,因美国公债价格下跌且股市走强

路透东京8月24日电---日本政府公债价格周三下跌,投资者从美国公债价格下跌及股市走强中觅得线索.但跌势受限,因穆迪将日本债信评级调降一个级距至Aa3,并未让投资者过于介怀.

穆迪责备称日本预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.[ID:nCN1919813]

日本公债价格在窄幅区间内浮动,因穆迪的决定在市场预料之中.穆迪称日本评级展望为稳定,令日本公债卖盘亦受限.

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