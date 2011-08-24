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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 09:58 BJT

〔中国新债〕鹏博士下周三将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月24日电---中国成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(600804.SS)周三公告称,将于下周三(31日)

在银行间债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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鹏博士 7 4 12 8/31簿记建档 兴业银行 AA- 9/1 9/2

(600804.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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