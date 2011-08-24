《中国报摘》--其他报纸重要消息8月24日(II)

**经济参考报**

--据中国环保部知情人士透露,新公布的《稀土企业环境保护核查工作指南》将稀土行业上市公司环保核查的相关标准拓宽到所有稀土企业,至少三分之一的企业将受影响,因而"必须着力改善方能通过核查".

**新京报**

--昆明诺仕达集团与麦当劳(MCD.N)签署发展式特许经营合作协议,成为麦当劳首位中国大陆的特许发展商.诺仕达将接手云南现有麦当劳餐厅,并负责在当地开设新餐厅,预计未来五年将新开20家店.诺仕达拥有"七彩云南"翡翠等品牌.

**证券时报**

--据统计,已公布半年报的千余家上市公司前十大流通股东中,截至23日,有保险资金进驻的上市公司364家,持股数量82.07亿股,主要集中于机械、石化、医药、零售、食品等行业.

--2011年基金半年报披露拉开序幕,统计显示,保险公司上半年大举增持老封闭式基金,四只基金全部被增持,前十大持有人公布的信息显示,保险公司增持超过3亿份,环比2010年年底保险公司持有量增加10.84%.

**东方早报**

--统计显示,在已公布财务数据的15家基金公司(包括华夏、易方达、南方等)中,有14家基金公司上半年营收和净利润同比下降,最高降幅甚至超过50%.

--沃尔沃全球高级副总裁、中国区董事长沈晖表示,沃尔沃已从收购後的平稳过渡期进入到求发展阶段.在中国,沃尔沃正抓紧国产化的准备.其目标是,10年後,沃尔沃在华销量占全球30%的份额.

**新闻晨报**

--上市公司半年报披露进入尾声.上市公司上半年盈利情况乐观,但存货呈现超出利润增幅的增长,从已公布半年报的1,341家可比公司看,6月末存货大约在1.49万亿元,同比增长34.8%.存货大幅增长,提示了上市公司漂亮业绩背後的隐忧.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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