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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 10:11 BJT

〔中国新债〕湘电集团下周二将发行1.6亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月24日电---中国湘电集团有限公司周三公告称,将于下周二(30日)在银行间债市簿记建档发行

1.6亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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湘电集团 7 1.6 12 8/30簿记建档 民生银行 AA 8/31 9/1

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湘电集团旗下有上市公司--湘电股份(600416.SS).(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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