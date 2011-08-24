高朋网关闭部分办事处并裁员--华尔街日报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月24日电---《华尔街日报》(WSJ)周三报导称，美国团购网站Groupon已关闭在中国超过10个办事处，并裁员数以百计。
据《华尔街日报》报导，Groupon与腾讯合资企业--高朋网前员工和现员工称，Groupon已在中国关闭超过10个办事处，其中有一个是唐山办事处。
报导引述高朋网摄影师James Liu的话称：“至少三个月来，他们一直在裁员。”
Groupon和高朋网则对《华尔街日报》表示，关闭办事处是战略上的调整。高朋网发言人称，该公司计划将重点放在大中城市。
本月稍早，Groupon称高朋网将裁减一些表现不佳的员工。高朋网在中国市场表现逊于拉手网和美团网等竞争对手。(完)
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。