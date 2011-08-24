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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 10:16 BJT

〔东京汇市〕日圆下跌,受穆迪下调日本公债信用评等影响

* 穆迪将日本公债信用评等下调至Aa3

* 日圆一度不稳,但预计不会下跌太多

* 财务大臣野田佳彦将在0230GMT召开新闻发布会

* 商品货币走低,因标普股指期货下跌

路透东京8月24日电---日圆周三小幅承压,之前穆迪下调日本公债信用评等,且日本财务大臣野田佳彦将在0230 GMT就遏制日圆近期上涨的措施举行新闻发布会.

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