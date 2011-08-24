〔东京汇市〕日圆下跌,受穆迪下调日本公债信用评等影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 穆迪将日本公债信用评等下调至Aa3
* 日圆一度不稳,但预计不会下跌太多
* 财务大臣野田佳彦将在0230GMT召开新闻发布会
* 商品货币走低,因标普股指期货下跌
路透东京8月24日电---日圆周三小幅承压,之前穆迪下调日本公债信用评等,且日本财务大臣野田佳彦将在0230 GMT就遏制日圆近期上涨的措施举行新闻发布会.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。