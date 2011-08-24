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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 10:27 BJT

《外汇动态》美元全面上涨,亚洲股市和美国股指期货下跌打压风险货币

0211GMT---美元全面上涨,而随着亚洲股市和美国股指期货回落,澳元等高风险货币走势蹒跚.此前美国标准普尔500指数期货SPc1ESc1下跌0.7%.

澳元AUD=D4下滑0.4%至1.0477美元.欧元EUR=下跌0.3%至1.4405美元.据称有小规模欧元停损卖单挂在1.4400美元下方.(完)

--编译 洪曦;审校 张若琪

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