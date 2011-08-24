〔路透基点〕台湾复兴航空55亿台币飞机采购融资案启动--RLPC

路透香港8月23日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾合作金库银行今天启动复兴航空55亿台币12年期飞机采购融资贷款案.

该贷款案分为各27.5亿台币的两部分,分别用于购买一架空中巴士A330-300飞机,贷款金额为飞机合同价格的80%.两架飞机定于2012年12月和2013年1月交付,将用作贷款担保.

贷款利率为一年期邮政储金利率加码40个基点.

受邀参加贷款案的银行分为三个层次.主办行承诺贷款10亿台币或以上,获得费用15个基点;承贷13.75亿台币及以上的银行还可获得委托主办行和担保品控管行或文件准备行头衔;承贷5-9.99亿台币的银行获得费用10个基点.

承诺费为20个基点.

两部分贷款均分为24期,每半年一次等额偿还.

银行需在9月末以前回复.

复兴航空于2010年11月宣布已向空中巴士订购两架A330-300s和六架A321-200s飞机,将自2012年第四季开始交货.

2009年5月时,复兴航空取得20亿台币五年期担保定期贷款,费用为中华邮政公司两年期储金机动利率加码175个基点,包含全部费用的费率为183.66个基点,费率为30个基点.最低税前利率为3%.

复兴航空在台湾证券柜台买卖中心挂牌.(完)