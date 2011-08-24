〔澳新汇市〕澳元及新西兰元回落,此前亚洲股市下挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼8月24日电---澳元和新西兰元周三回吐海外市场涨幅,此前亚洲股市下跌,显示出美国经济和欧洲债务问题令市场人气脆弱.
澳元兑美元AUD=D4下滑至1.0475美元,在纽约市场尾盘报1.0520美元,隔夜时曾上涨逾1%至1.0535美元的高位.昨日汇丰中国制造业PMI数据优于预期曾提振澳元表现.
亚洲股市下挫,标准普尔股指期货SPC1下跌0.8%.韩国股市亦跌逾1%,澳元承压.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。