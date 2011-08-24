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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 10:35 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元回落,此前亚洲股市下挫

路透惠灵顿/悉尼8月24日电---澳元和新西兰元周三回吐海外市场涨幅,此前亚洲股市下跌,显示出美国经济和欧洲债务问题令市场人气脆弱.

澳元兑美元AUD=D4下滑至1.0475美元,在纽约市场尾盘报1.0520美元,隔夜时曾上涨逾1%至1.0535美元的高位.昨日汇丰中国制造业PMI数据优于预期曾提振澳元表现.

亚洲股市下挫,标准普尔股指期货SPC1下跌0.8%.韩国股市亦跌逾1%,澳元承压.

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