《中港个股分析》投资者称巴菲特可能全力押注比亚迪,售股可能性极低

* 比亚迪股价大跌,抹去大部分投资收益

* 尽管股价下挫,巴菲特合伙人Munger仍支持最初选择

* 投资者预计巴菲特抛售股份的可能性极低

路透纽约8月23日电---巴菲特(Warren Buffett)对中国汽车企业比亚迪的投资出现问题,也许他希望能够亲自解决,不过代价可能会是数十亿美元.

2008年9月,在金融危机比较严重的时候,巴菲特购入中国汽车和电池制造商比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)近10%的股份.这项投资是由他的合伙人Charlie Munger建议的,而巴菲特当时的副手David Sokol表示极力赞成.

尽管巴菲特自称对比亚迪的技术一无所知,但他还是批准了这项交易.这随後引发比亚迪股价飙涨,一年内就升到了十倍,巴菲特最初以2.3亿美元买进的股票增值到24.7亿美元.

两年後:比亚迪的销售开始下滑,该公司的国际扩张计划亦再次推迟,市场对其技术表示质疑,而股价也较最高时期缩水了约80%.

与此同时,Sokol也因为个人投资丑闻而辞职.美国政府则令人质疑比亚迪是否有能力在中国以外的地区销售产品,因该公司被指抄袭工业设计.比亚迪对抄袭予以否认.

"巴菲特是有史以来最伟大的投资家,但是他也有执迷不悟的时候.拒不出售比亚迪股份,就有点过于执着了."Smead Capital Management投资长Bill Smead称,他同时也是伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)的投资人.

若浏览比亚迪、福特汽车和伯克希尔哈撒韦股价走势对比图形,请点选(r.reuters.com/fyd43s)

**低价买入?**

虽然巴菲特最初的投资仍可获得100%收益,但对其所掌管的伯克希尔哈撒韦集团(BRKa.N)来说,比亚迪一直是一个挥之不去的问题.

该集团的投资者称,问题的解决之道在于巴菲特的核心技巧:低价收购企业.

"我认为,他可能会投入更多的资金,而且如果(比亚迪的)股价继续下滑,我觉得他将收购该公司,"财富管理公司YCMNET Advisors的创始人兼执行长Michael Yoshikami表示.该公司管理着10亿美元资金,且持有伯克希尔哈撒韦股票."他们正处于有利地位,长期来看,这将是一笔不错的国际买卖."

根据汤森路透的数据,比亚迪的市值为81亿美元左右,对巴菲特来说唾手可得,而且也符合最近他所谈及将践行的交易规模.

巴菲特的助手没有回应置评要求.

不过如果巴菲特等一等,可能会更便宜.周二比亚迪股价暴跌逾14%,此前该公司警告称,第三季可能录得亏损.

"比亚迪是由Charlie Munger极为敬重的一位人士经营,"Steve Check说.他是Check Capital Management的创办人兼投资长,也是伯克希尔哈撒韦的股东.Check也相信在目前的情况下,伯克希尔会买进比亚迪股票,而不是卖出.

"我知道Munger非常欣赏比亚迪的经营方式以及员工认真工作的程度,"Check说.

比亚迪是由董事长王传福在1995年向亲戚借钱创立的,根据一项估计,王传福在2009年成为中国首富.Munger曾对美国《财星(财富) 》杂志说,王传福就像是美国大发明家爱迪生和美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)前CEO韦尔奇(Jack Welch)的综合体.

不过比亚迪最近在中国艰困的汽车市场中也遭逢相当的逆境.虽然比亚迪的F3汽车是中国2009及2010年最销售车款,但是F3DM双模电动车和e6纯电动车总共只卖出了480辆.

比亚迪在美国推出e6的计画也推迟到2012年,并警告称该公司前三季净利可能下跌85-95%.

然而,虽然比亚迪遭遇持续性销售下滑趋势,Munger仍然坚定支持比亚迪.7月初他在一场与投资人的会议中被问到,他计画支持比亚迪到什麽时候,Munger的回答是"直到最後."投资人说巴菲特可能也和他一样.

"如果巴菲特仍然相信值得在中国做生意,如果他不认为他们即将面临重大整顿和困难,那麽在股价被打击到现在这种地步的情况下,他可能会非常有动机买进."(完)