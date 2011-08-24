〔中国贸易〕中粮与柬埔寨签订千吨进口大米合同,为中国首次--公司网站

路透北京8月24日电---中国最大的粮食贸易、农产品及食品加工企业--中粮集团称,其近日与柬埔寨唔哥农业米较有限公司签署了1,000吨进口大米贸易合同,为中国首次从柬埔寨进口大米.

刊登在中粮网站上的新闻稿称,稻米是柬埔寨重要粮食作物,且增加大米出口一直是该国政府发展农业的主要目标.

新闻稿未透露此次交易中的进口大米价格.

"此次中方来访促进了柬中两国的经贸合作关系,尤其推动柬埔寨大米出口中国这一愿望实现."新闻稿援引中共中央政治局常委周永康称.

8月20日,中共中央政治局常委周永康及代表团在金边和平大厦会见了柬埔寨总理洪森,在会见後举行的柬中29项经贸合作文件签字仪式上,中粮集团副总裁吕军代表中粮集团签署了上述进口大米贸易合同.

海关数据显示,中国7月进口大米53,180吨,同比增长171%,价格为601美元/吨.当月出口大米12,101吨,同比下降76.6%,价格为每吨646美元/吨.[ID:nEAP001365]

中粮集团旗下拥有六家上市公司:中国食品(0506.HK)、中粮控股(0606.HK)、中粮地产(000031.SZ)、中粮新疆屯河(600737.SS)、蒙牛乳业(2319.HK)、丰原生化(000930.SZ).(完)

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