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债券 | 2011年 8月 24日 星期三 10:52 BJT

〔标题新闻〕美国7月破产债权交易面值升至35.5亿美元,为2010年7月以来最高--SecondMarket

SecondMarket为破产债权交易平台运营商

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