《热点透视》欧洲央行贷款工具或有必要微调

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 程琳

路透伦敦8月23日电---欧元区银行业处境危险.随着债权人缩短放贷期限,正常的流动性源头正在枯竭.所幸欧洲央行提供无限制欧元、美元融资的大门依旧敞开,一家身份不明的银行8月17日刚从该央行借入5亿美元.不过此举恐带有破坏市场信心的隐患,而这正是欧洲央行要避免的情况.

欧洲央行迄今未曾公布过借款人名单.这是欧洲央行美元互换工具和隔夜贷款工具的惯例做法.唯一披露的内容是拆借资金规模.欧洲央行通过美元互换工具从美国联邦储备理事会(美联储,FED)获取美元,再向欧洲银行业者提供七天期贷款;还通过隔夜贷款工具向银行提供紧急隔夜欧元资金,并收取一定费用.

但是,从英国央行2007年的经验教训来看,这可能不足以保护体质脆弱的银行.回顾2007年8月,一家银行突然被迫向英国央行借入数亿英镑隔夜拆借资金.英国央行没有公开这家银行,但记者和投资者没过多久就将矛头对准了巴克莱(BARC.L).面对遭受挤兑的可能,巴克莱立即解释说这些资金是用于处理技术故障.

英国央行已经认识到,巴克莱成了央行紧急支持举措一大缺陷的受害者.一旦发现银行有求助行为,债权人就会陷入恐慌,因其无法弄清问题出在技术性方面还是出在真正严重的系统性方面.如果目前这家急需美元的银行身份被曝光,其股票和债券价格必跌无疑.

英国央行的对策是将紧急放款工具一分为二--其中之一用于处理巴克莱式的情况,另一个贴现窗口工具则用于处理真正的紧急状况;後者使用情况一年来从未对外公开.

但欧洲央行还在沿用2008年的老做法.不仅还是每天公布隔夜贷款工具使用情况,投资者也依然不了解银行是拿这些贷款应付一些小错还是救灾.2月该工具拆放规模陡然升高时,投资者搞不清这是银行业陷入新一轮危机的征兆,还是无需大惊小怪的状况.事实是确实无甚大碍.

希望公开透明的投资者会说欧洲央行采取了正确的政策.毕竟,在英国鉴别出一家问题银行,要比从欧元区6,000多家银行中作出判断容易很多.此外,改变美元互换用途的披露方式难度更大,因需得到美联储首肯.但若现在公布某家银行接受了帮助,欧洲央行可能就有些坦诚过头了.(完)