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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 11:52 BJT

〔中港个股〕中国人寿保险称下半年市况不利于公司提升偿付能力--副总裁

路透香港/北京8月24日电---按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)周三称,下半年资本市场环境和利率环境或不利于公司提升偿付能力.

该公司副总裁刘家德在记者会上作以上表示.他并称,目前市场情况,不适合以股权融资来增补资本.

中国人寿并称,目前不持有欧美债务.

中国人寿此前公布,今年上半年净利大跌28%,因市场动荡打击其投资收益.[ID:nCN1918567]

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--记者 雷美珍/谢衡; 审校 黄凯

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