〔中港个股〕中国人寿保险称下半年市况不利于公司提升偿付能力--副总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港/北京8月24日电---按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)周三称,下半年资本市场环境和利率环境或不利于公司提升偿付能力.
该公司副总裁刘家德在记者会上作以上表示.他并称,目前市场情况,不适合以股权融资来增补资本.
中国人寿并称,目前不持有欧美债务.
中国人寿此前公布,今年上半年净利大跌28%,因市场动荡打击其投资收益.[ID:nCN1918567]
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--记者 雷美珍/谢衡; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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