《全球市场》亚洲股市走低,美联储政策预期所推动的升势退潮＝5

日本公债未受影响,因日本大量债务由国内投资者持有.

"以往日债对评级下调的反应都不会持久,可能因为在日本,如果有问题的话,很可能是储蓄过度,而银行又利用储蓄资金购买日债这种仍然是'无风险的资产',"Jeffries Japan的日本策略主管Naomi Fink表示.

金价上涨约1.2%,至每盎司1,853美元左右,周二曾触及1,910美元上方的纪录高点.黄金的避险魅力已促使其在最近数月连番创下纪录高位.

美国原油期货上升0.2%至每桶85.58美元.其最近几个月的走势趋于追随股市.(完)