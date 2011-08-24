《全球市场》亚洲股市走低,美联储政策预期所推动的升势退潮＝5

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
日本公债未受影响,因日本大量债务由国内投资者持有.
"以往日债对评级下调的反应都不会持久,可能因为在日本,如果有问题的话,很可能是储蓄过度,而银行又利用储蓄资金购买日债这种仍然是'无风险的资产',"Jeffries Japan的日本策略主管Naomi Fink表示.
金价上涨约1.2%,至每盎司1,853美元左右,周二曾触及1,910美元上方的纪录高点.黄金的避险魅力已促使其在最近数月连番创下纪录高位.
美国原油期货上升0.2%至每桶85.58美元.其最近几个月的走势趋于追随股市.(完)
--编译 丁琦/李富强/梁睿雪/兰秀娟/王翔琼/张若琪/杜明霞/隋芬/王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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