委内瑞拉总统查韦斯称卡扎菲仍是利比亚领导人

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯8月23日电---委内瑞拉总统查韦斯（Hugo Chavez）周二称，他只承认盟友卡扎菲（格达费）领导的利比亚政府，并谴责美国挑起利比亚内战。

查韦斯一直是最公开支持卡扎菲的国家领导人，他谴责西方国家无情践踏国际法，支持利比亚反抗军造反。

他说：“这是对国际法基本内容的......践踏和不屑。国际人权哪儿去了？这像是史前石器时代。”

利比亚内战已持续6个月，期间逾30个国家承认利比亚国家过渡委员会是该国合法政权，其中包括美国和欧盟主要国家。

查韦斯称：“我们当然不会承认利比亚新政府，而（美国总统）奥巴马称，他将与新政府进行经济合作。”

他在委内瑞拉国家电视台直播的内阁会议上称：“我们只承认一个利比亚政府，卡扎菲领导的政府。”

查韦斯再三谴责西方国家挑起战争，旨在掠夺利比亚石油。他周二称，美国策划了这次战争，“他们提供武器和雇佣兵。他们最好别想着将利比亚模式用于委内瑞拉，否则我们会让他们看看委内瑞拉的实力。”（完）