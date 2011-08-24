〔美国个股〕赫兹将电动车计划引入中国,初期在京沪深试点

路透上海8月24日电---全球最大的租车公司赫兹国际(HTZ.N)周三在上海宣布,将其全球电动车计划引入中国,初期先在上海、北京和深圳三地试点推广.

为推动该计划在中国的发展,赫兹国际今日与通用电气(GE)(GE.N)和上海国际电动汽车示范城签署合作备忘录.根据备忘录,赫兹将在上海嘉定的国际电动汽车示范城加强电动汽车的推广和应用,并与GE能源合作,在电动车租赁方案中捆绑使用GE研发的新型充电设备.

赫兹中国总经理胡懋表示,初期在京沪深三地,每地将推出两辆电动汽车试点.此後将根据市场需求,逐步扩大电动汽车的采购规模.

他还指出,基于中国政府对于国产电动汽车的政策扶持,赫兹在中国将优先采购国产电动汽车,最先选定车型是比亚迪(1211.HK)的E6,之後亦可能采购上海通用汽车和奇瑞等汽车厂商推出的电动汽车.

上海通用汽车是通用汽车(GM.N)和上海汽车(600104.SS)的合资企业,是国内最大的乘用车生产厂商.

赫兹将是中国第一家提供电动汽车的租车公司.去年起,赫兹在全球建立电动汽车计划,先後在北美和欧洲提供电动汽车租车服务,其提供的电动汽车包括日产汽车(7201.T)的叶子,三菱汽车(7211.T)的iMiEV,丰田汽车(7203.T)的Prius插电式混合动力车,雷诺(RENA.PA)的Twizy等车型.

成立已有80多年历史的赫兹国际,在全球146个国家拥有8,500多个租车门店.2002年赫兹进入中国市场,提供国内租车,中国人出境和外国人入境的全系列租车业务.(完)