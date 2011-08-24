〔美国个股〕赫兹将电动车计划引入中国,初期在京沪深试点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月24日电---全球最大的租车公司赫兹国际(HTZ.N)周三在上海宣布,将其全球电动车计划引入中国,初期先在上海、北京和深圳三地试点推广.
为推动该计划在中国的发展,赫兹国际今日与通用电气(GE)(GE.N)和上海国际电动汽车示范城签署合作备忘录.根据备忘录,赫兹将在上海嘉定的国际电动汽车示范城加强电动汽车的推广和应用,并与GE能源合作,在电动车租赁方案中捆绑使用GE研发的新型充电设备.
赫兹中国总经理胡懋表示,初期在京沪深三地,每地将推出两辆电动汽车试点.此後将根据市场需求,逐步扩大电动汽车的采购规模.
他还指出,基于中国政府对于国产电动汽车的政策扶持,赫兹在中国将优先采购国产电动汽车,最先选定车型是比亚迪(1211.HK)的E6,之後亦可能采购上海通用汽车和奇瑞等汽车厂商推出的电动汽车.
上海通用汽车是通用汽车(GM.N)和上海汽车(600104.SS)的合资企业,是国内最大的乘用车生产厂商.
赫兹将是中国第一家提供电动汽车的租车公司.去年起,赫兹在全球建立电动汽车计划,先後在北美和欧洲提供电动汽车租车服务,其提供的电动汽车包括日产汽车(7201.T)的叶子,三菱汽车(7211.T)的iMiEV,丰田汽车(7203.T)的Prius插电式混合动力车,雷诺(RENA.PA)的Twizy等车型.
成立已有80多年历史的赫兹国际,在全球146个国家拥有8,500多个租车门店.2002年赫兹进入中国市场,提供国内租车,中国人出境和外国人入境的全系列租车业务.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。