〔新债招标〕中国七年续发国债收益率符合预期,需求偏中性(更新版)

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* 七年续发国债中标收益率3.8737%,与预期一致

* 最优(边际)中标收益率为3.8973%

* 投标倍数1.75倍,显需求中性

路透北京8月24日电---中国财政部周三招标的七年期续发国债中标收益率与预期一致,但投标倍数较最近一期国债发行有所降低.资金面虽仍未宽松,但该期债期限合适,令投资者需求较为中性.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的300亿元人民币七年期续发国债,中标收益率3.8737%,与3.87%的预测均值一致;该期债最优(边际)中标收益率为3.8973%.

业内人士并透露,该期续发国债的投标倍数为1.75倍;这较上周发行的10年期国债2.03倍的投标倍数有所降低.

"这期债券需求比较中性,这从投标倍数就能看出来,中标利率也和昨天预期的超不多."北京一银行交易员称.

该交易员并表示,今天回购利率是有所走低,但感觉资金面还是并不宽松;这期国债的期限比较合适,该机构也所有参与,但需求不大.

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期固息国债最新收益率为3.8933%.今年第17期七年品种7月7日开始计息,票面利率3.7%.

北京时间11:09,中国货币市场利率指标--七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS4.4460%,较昨日5.1985%大幅降低,但较上周总体3.6%的平均水平已经上升.

本期续发债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

本期国债8月25日开始续发行,8月29日续发行结束,续发行部分从8月31日起与原发行部分合并上市交易.(完)