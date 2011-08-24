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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 11:23 BJT

〔中国新债〕兵器工业集团下周三将发行15亿元中期票据,期限五年

路透上海8月24日电---中国中国兵器工业集团公司周三公告称,将于下周三(31日)在银行间债市簿记建档

发行15亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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兵器工业集团 120 15 5 8/31簿记建档 建行/招行 AAA 9/1 9/2

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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