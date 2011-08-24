《外汇动态》进口商买需提振美元/泰铢,市场已消化泰国央行升息预期

0319GMT---交易员称,进口商因月底需求买入美元/泰铢THB=TH,而泰国央行今日稍晚将升息的预期已完全被市场消化.投资者关注泰国央行利率决定後的声明.如果泰国央行因担忧全球经济放缓和欧元区债务危机而变得口气温和,美元/泰铢可能受到支撑.

路透调查访问的分析师预期,泰国央行将升息25个基点至3.50%,以对抗通胀.不过全球经济放缓令该央行今年後期暂停升息的可能性上升.

一驻曼谷的交易员称,泰国央行可能持温和立场,市场对该央行今日升息後将暂停升息的预期上升.

美元/泰铢升0.2%报29.89泰铢.(完)

--编译 李富强;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]