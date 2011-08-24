《外汇动态》进口商买需提振美元/泰铢,市场已消化泰国央行升息预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0319GMT---交易员称,进口商因月底需求买入美元/泰铢THB=TH,而泰国央行今日稍晚将升息的预期已完全被市场消化.投资者关注泰国央行利率决定後的声明.如果泰国央行因担忧全球经济放缓和欧元区债务危机而变得口气温和,美元/泰铢可能受到支撑.
路透调查访问的分析师预期,泰国央行将升息25个基点至3.50%,以对抗通胀.不过全球经济放缓令该央行今年後期暂停升息的可能性上升.
一驻曼谷的交易员称,泰国央行可能持温和立场,市场对该央行今日升息後将暂停升息的预期上升.
美元/泰铢升0.2%报29.89泰铢.(完)
--编译 李富强;审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。