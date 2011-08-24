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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 17:11 BJT

〔表格〕欧元区6月工业订单较前月下滑0.7%,较上年同期增长11.1%

路透8月24日电---欧盟统计局周三公布数据:

* 欧元区6月工业订单较前月下滑0.7%,较上年同期增长11.1%,预估分别为增长0.5%和增长12.1%.

* 欧元区5月工业订单修正为较前月增长3.6%,较上年同期增长13.8%.前值分别为增长3.6%和增长15.5%.

以下为详细数据:

(较上月%) 11年6月 预估值 11年5月 11年4月

欧元区 -0.7 0.5 3.6 -0.3

欧盟 -0.3 1.2 0.5

(较上年同期%) 11年6月 预估值 11年5月 11年4月

欧元区 11.1 12.1 13.8 11.7

欧盟 8.5 12.6 9.7 (完)

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--编译 李富强;审校 艾茂林

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