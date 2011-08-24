〔表格〕欧元区6月工业订单较前月下滑0.7%,较上年同期增长11.1%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月24日电---欧盟统计局周三公布数据:
* 欧元区6月工业订单较前月下滑0.7%,较上年同期增长11.1%,预估分别为增长0.5%和增长12.1%.
* 欧元区5月工业订单修正为较前月增长3.6%,较上年同期增长13.8%.前值分别为增长3.6%和增长15.5%.
以下为详细数据:
(较上月%) 11年6月 预估值 11年5月 11年4月
欧元区 -0.7 0.5 3.6 -0.3
欧盟 -0.3 1.2 0.5
(较上年同期%) 11年6月 预估值 11年5月 11年4月
欧元区 11.1 12.1 13.8 11.7
欧盟 8.5 12.6 9.7 (完)
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--编译 李富强;审校 艾茂林
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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