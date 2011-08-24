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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 16:20 BJT

〔表格〕德国8月Ifo企业景气判断指数大跌至108.7,低于预估的111

路透8月24日电---德国经济智库Ifo公布的调查显示:

* 德国8月Ifo企业景气判断指数为108.7,路透预估为111.0

* 德国8月Ifo企业现况指数为118.1,企业预期指数为100.1

以下为详细数据:

德国 2011年8月 2011年7月 2010年8月

企业景气 108.7 112.9 111.3

企业现况 118.1 121.4 113.4

企业预期 100.1 105.0 109.2

(完)

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--编译 丁琦;审校 白云

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