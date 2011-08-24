《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币走高,风险解除操作再现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月24日电--美元兑日圆以外亚洲货币周二在亚洲早盘走高,市场再现紧张情绪,股市回吐稍早涨幅.美国市场似乎相信,在第三轮量化宽松方面,美联储主席贝南克的做法会让他们得偿所愿.但美联储观察人士不认为会有这种结果,他们预计贝南克将更灵活变通,可能提出一些新的构想,而量化宽松目前还不在筹划当中.
市场上另一不利传言是,摩根大通可能对美国银行实施强制收购.该传言在纽约时段浮现,目前已在亚洲市场传开.
对冲基金在开展经典的风险解除交易(做空澳元与新西兰元,同时做多瑞郎、日圆与美元),这意味着谣言可能还有更多内容.
在日本财务大臣野田佳彦的新闻发布会前,市场紧张等待了数小时.野田在会上提出了很多新动议,但现在日圆事实上正在走强,情况并无多少变化--这不是野田希望看到的情况.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。