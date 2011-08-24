《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币走高,风险解除操作再现

IFR悉尼8月24日电--美元兑日圆以外亚洲货币周二在亚洲早盘走高,市场再现紧张情绪,股市回吐稍早涨幅.美国市场似乎相信,在第三轮量化宽松方面,美联储主席贝南克的做法会让他们得偿所愿.但美联储观察人士不认为会有这种结果,他们预计贝南克将更灵活变通,可能提出一些新的构想,而量化宽松目前还不在筹划当中.

市场上另一不利传言是,摩根大通可能对美国银行实施强制收购.该传言在纽约时段浮现,目前已在亚洲市场传开.

对冲基金在开展经典的风险解除交易(做空澳元与新西兰元,同时做多瑞郎、日圆与美元),这意味着谣言可能还有更多内容.

在日本财务大臣野田佳彦的新闻发布会前,市场紧张等待了数小时.野田在会上提出了很多新动议,但现在日圆事实上正在走强,情况并无多少变化--这不是野田希望看到的情况.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]