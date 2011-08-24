《外汇动态》日本针对日圆升值的举措不太可能支撑美元兑日圆--分析师

0326GMT--日本政府祭出1,000亿美元新的信贷工具,旨在帮助日本企业收购海外公司及从海外购买能源和资源.

花旗驻新加坡的外汇策略师Todd Elmer表示,这不太可能会支撑美元兑日圆.

"这是治标不治本,所以将不会支撑美元兑日圆.鉴于此次新闻发布会前,市场原本预计有更加有力的措施出台,所以若日内美元兑日圆走软,我也不会感到奇怪,"他说.

日本政府将要求主要金融机构披露经纪商在截至9月底期间持有的外汇仓位[ID:nCN1920197].

Elmer谈到,目前还很难衡量,日本加强对汇市的监控会给市场带来怎样的潜在影响,因为尚不清楚日本当局发布消息後将采取什麽样的措施.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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