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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 11:36 BJT

〔日本股市〕早盘收低,因日本评级下调促使投资者锁定利润

路透东京8月24日电---日本股市日经指数.N225周三早盘收低,因穆迪调降日本评级,使投资者变得谨慎并锁定利润,抵消了稍早市场臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能进一步放宽政策引发的涨幅.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.[ID:nCN1919813]

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