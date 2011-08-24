〔路透专访〕日本需达成名义GDP年增3%才能控制债务--穆迪副总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月24日电---穆迪投资者服务(Moody's Investors Service)周三表示,日本必须透过结构性改革达到名义国内生产总值(GDP)年增率3%,才能控制债务.
穆迪金融集团副总裁伯恩(Tom Byrne)表示,该机构未来12-18个月并不打算调整日本主权信用评等,并表示他认为日本仰赖国内融资的机制没有变化.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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