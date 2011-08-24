〔路透专访〕日本需达成名义GDP年增3%才能控制债务--穆迪副总裁

路透东京8月24日电---穆迪投资者服务(Moody's Investors Service)周三表示,日本必须透过结构性改革达到名义国内生产总值(GDP)年增率3%,才能控制债务.

穆迪金融集团副总裁伯恩(Tom Byrne)表示,该机构未来12-18个月并不打算调整日本主权信用评等,并表示他认为日本仰赖国内融资的机制没有变化.