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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 11:42 BJT

〔中国新债〕山东魏桥集团下周一将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月24日电---中国山东魏桥创业集团有限公司周三公告称,将于下周一(29日)在银

行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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山东魏桥 20 2 12 8/29簿记建档 招商银行 AA- 8/31 9/1

创业集团 8 12 8/29簿记建档 招商银行 AA- 8/31 9/1

(中债增进公司就品种二的8亿元本息提供担保)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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