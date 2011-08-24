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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 11:59 BJT

〔中国新债〕南通四建集团下周一将发行2.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月24日电---中国南通四建集团有限公司周三公告称,将于下周一(29日)在银行间

债市簿记建档发行2.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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南通四建集团 5 2.5 12 8/29簿记建档 农业银行 AA- 8/31 9/1

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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