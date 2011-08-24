〔中国汇市〕人民币兑美元随中间价大涨,盘整势是否已打破还有待指引

* 人民币中间价创2005年汇改来新高

* 早盘即期汇价大涨,限制结汇需求

* 市场仍需後期中间价提供更多指引

路透北京8月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三早盘即期汇价大涨,追随中间价创汇改来新高走势.但交易员指出,基于单日中间价大幅走升,尚不能判定即期汇价近期窄幅盘整走势已被打破,市场仍需後期中间价提供更多指引.

"今天中间价(较昨天)调了91个点,即期汇价也就跟着涨了,"上海一外资银行交易员称,"不过我感觉多空(力量)还是比较均衡,早盘即期汇价比较平静,在6.39以下大约有20个点的波动."

他进一步指出,即期汇价早盘较大幅度的上涨,限制了结汇需求,客盘多倾向于观望.

北京时间11:52,人民币兑美元即期报6.3888元,上日收盘价为6.3970元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3896元,创2005年汇改以来新高,上日中间价为6.3987元.

穆迪周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.[ID:nCN1919529]上述外资行交易员点评称,此举料对国内外汇市影响有限.

东京汇市日圆周三小幅承压,之前穆迪下调日本公债信用评等,且日本财务大臣野田佳彦将就遏制日圆近期上涨的措施举行新闻发布会.[FRX/CN]

北京时间11:52,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2810/40,上日尾盘为6.2800元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3680/00元,上日尾盘报6.3720元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)