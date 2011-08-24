日本抗议中国渔业监督船驶入钓鱼岛周边争议海域

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月24日电---日本周三向中方提出抗议，称中国两艘渔业监督船此前短暂进入钓鱼岛周边日方所称的领海。
日本去年逮捕一名在钓鱼岛附近与日本巡逻艇撞船的中国渔船船长後，中日关系迅速恶化。
日本内阁官房长官枝野幸男（Yukio Edano）在新闻发布会上称：“外务省事务次官佐佐江贤一郎召见中国驻日大使，表示钓鱼岛历史上就是日本不可分割的领土，根据国际法也属日本领土。”
枝野幸男称，周三清晨，中国两艘渔业监督船进入钓鱼岛周边中日争议海域，停留片刻後驶离。（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。