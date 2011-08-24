〔中国货币市场〕回购利率明显走跌,因国电可转债申购资金部分解冻(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月24日电---中国银行间市场主要回购利率周三早盘跌幅明显,受益于今日部分国电电力可转债申购资金解冻回流.业内人士表示,随着明日国电电力可转债资金全部解冻,主要回购利率有望延续下行趋势.

交易员指出,七天和14天回购利率开盘一度跌逾100个基点(bp),後跌幅收窄至70个基点左右;而隔夜回购利率已跌至4%以下.

"可转债资金在今天(部分)解冻,钱又回到市场上了."上海一银行交易员称.

上海另一银行交易员并称,鉴于本周到期量较小,因此仍需关注公开市场操作.如本周仍延续前期净投放走势,市场资金将进一步宽松.

中国央行公开市场周二招标发行的30亿元一年期央票收益率止升企稳,当日央行未进行正回购操作,本周公开市场到期量250亿元.此前公开市场已连续五周净投放,累计达2,030亿元人民币.[CN/MMTCN]

中国大型电力公司--国电电力(600795.SS)上周五发行55亿元可转换公司债券,期限六年.其中,未获配售的网下申购款将于24日(周三)退还,未中签的网上申购资金将于25日(周四)解冻.[ID:nCN1904333]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.7780 4.2456 -46.76

七天CN7DRP=CFXS 4.4478 5.1985 -75.07

14天CN14DRP=CFXS 4.5565 5.2247 -66.82

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.7804 4.2330 -45.26

七天CHICNY7D=CFXS 4.4581 5.1955 -73.74

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.7720 4.2500 -47.80

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.4500 5.2100 -76.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.5500 5.1900 -64.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.7683 4.2306 -46.23

七天SHICNYSWD= 4.4383 5.1900 -75.17

三个月SHICNY3MD= 5.4049 5.4246 -1.97

====================================================================(完)