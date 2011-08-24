〔中国债市动态〕利率产品收益率变动不大,资金面稍现缓和

路透上海8月24日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率利率产品变动不大,信用债则小幅走升.尽管国电转债网下申购资金退还对债市流动性起到一定缓和作用,但效果似乎并不明显.

此外,上午招标的七年国债续发结果符合此前预期,对市场影响中性.

"钱稍微好借些了,不过利率产品收益率没有明显变化,只是买盘多了一点."北京一银行交易员称.

他表示,市场心态仍然比较谨慎,一方面对未来资金面预期还是不太乐观;另外,加息担忧虽有明显缓和,但还不能完全排除,因为数据显示中国经济基本面仍然健康.

汇丰(HSBC)周二公布制造业采购经理人指数(PMI)8月初值数据为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,显示中国制造业活动仅略微降温,暂缓此前三个月连续恶化的态势.[ID:nCN1915335]

华中一券商交易员称,今日短融、中票等信用产品收益率有所上行,这可能与近期信用债供给量大,且理财产品资金逐步表内化,导致投资收缩有关.

"个别短融涨了有10个点(bp),现在差不多要到5.37%、5.38%左右了,中票收益率也接近了票面,之前都还有所溢价,"北京另一银行交易员说.

中国银行间市场主要回购利率周三早盘跌幅明显,受益于今日部分国电电力可转债申购资金解冻回流.中国大型电力公司--国电电力(600795.SS)上周五发行55亿元人民币可转换公司债券,期限六年.其公告并显示,网下申购款将于24日(周三)退还,网上申购资金将于25日(周四)解冻.[ID:nCN1920589]

中国财政部周三招标的七年期续发国债中标收益率3.8737%,与3.87%的预测均值一致,但投标倍数较最近一期国债发行有所降低.资金面虽仍未宽松,但该期债期限合适,令投资者需求较为中性.

北京时间12:11时,银行间债市剩馀期限将近10年的固息国债110015券最新双边报价tCN110015=CFXM为3.96%/3.94%,上日尾盘报3.945%/3.92%.(完)