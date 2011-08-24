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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 12:33 BJT

〔美国个股〕人人网与微软旗下MSN中国战略合作,双方帐号互通

路透上海8月24日电---中国社交网络运营商--人人公司(RENN.N)周三宣布,其实名制社交网络平台--人人网与微软(MSFT.O)旗下MSN中国结成战略合作夥伴关系,合作主要涉及社交网络、即时通讯服务、开放平台几大方面,双方将实现账号互通和双方网站功能的高度集成.

　公司新闻稿称,用户可使用MSN账号安全登录人人网,避免多次注册带来的不便;此外,用户在人人网上的任何更新,例如上传照片,将同步更新在MSN社交板.

上月,中国最大的搜索引擎百度(BIDU.O)与微软达成合作,微软必应(Bing)搜索引擎将为中国用户联合提供英文搜索支持,预计这项合作年内上线.

中国是全球最大的互联网市场,互联网用户高达4.8亿,其中2.3亿用户使用社交网络,3.85亿用户使用即时通讯服务.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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