〔美国个股〕人人网与微软旗下MSN中国战略合作,双方帐号互通

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月24日电---中国社交网络运营商--人人公司(RENN.N)周三宣布,其实名制社交网络平台--人人网与微软(MSFT.O)旗下MSN中国结成战略合作夥伴关系,合作主要涉及社交网络、即时通讯服务、开放平台几大方面,双方将实现账号互通和双方网站功能的高度集成.
公司新闻稿称,用户可使用MSN账号安全登录人人网,避免多次注册带来的不便;此外,用户在人人网上的任何更新,例如上传照片,将同步更新在MSN社交板.
上月,中国最大的搜索引擎百度(BIDU.O)与微软达成合作,微软必应(Bing)搜索引擎将为中国用户联合提供英文搜索支持,预计这项合作年内上线.
中国是全球最大的互联网市场,互联网用户高达4.8亿,其中2.3亿用户使用社交网络,3.85亿用户使用即时通讯服务.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。