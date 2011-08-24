〔中港个股〕中人寿H股大挫12%,业绩逊预期投行调降目标价(更新版2)

(新增更多细节和分析师观点)

* 业绩逊于市场预期,H股重挫12%

* 公司称目前市场不适合以股权融资增补资本

* 多家投行调降中人寿目标价

路透香港/北京8月24日电---按市值计为全球最大的寿险公司--中国人寿(2628.HK),周三股价大挫12%至两年半低点.公司公布逊于预期的业绩後,遭多家投行调降目标价.

中国股市表现疲弱,导致中人寿投资收益率下降,加上公司偿付能力水平下滑,公司上半年净利润同比下降近三成.

公布业绩後,中人寿H股大挫11.55%,收报20.30港元,同期香港恒生指数.HSI跌2.06%.A股(601628.SS)收报15.63元人民币,下跌3.34%.中人寿总市值一日内缩水40亿美元,至约700亿美元.

"虽然中国人寿去年上半年与下半年的投资收益分布比较均匀,今年下半年投资收益相对同行的压力要小,但年中累计浮亏已达86.46亿,投资收益的压力依然会很大",国泰君安报告称.

中国人寿周二晚公布,上半年净利大跌28%,同时公告拟发行不超过300亿元次级定期债务,期限不少于五年,以充实资本及提高偿付能力充足率.

**亟需补充资本金**

中国人寿副总裁刘家德在记者会上称,公司判断,下半年资本市场和利率环境的很难确定会出现一个有利于恢复偿付能力水平的正向变化.

"当前资本市场的状况以及股价表现再加上内外部监管审批的流程,客观上不支持公司以股权融资的方式来增补资本金."刘家德说。

他预计,300亿次级债发行後其偿付能力充足率将提升40个百分点.

分析师表示,按照目前的投资市场情况来看,如果中国人寿无法于年底前完成发行次级债补充资本金,其偿付能力充足率将进一步下降至150%以下.

根据中国保监会规定,届时中国人寿不但不可以向股东派发股息,任何意向投资业务和保险业务的发展都会受到限制.

保险公司的偿付能力充足率是对其资本充足度的衡量,即以实际资本除以应具备的最低资本.因资本市场波动打击投资收益,且受公司业务发展影响,中国人寿偿付能力充足率由2010年年底的211.99%下降到164.21%.于3月末其偿能力为208%.

**多家投行调降目标价**

包括高盛、花旗、汇丰等投行稍早纷纷下调中国人寿的目标价,幅度达8-11%.其中花旗将中国人寿H股目标价由29.1港元降至25.8港元,高盛则将其由31.5港元降至29.1港元.

花旗分析师Darwin Lam在其报告中称,中国人寿上半年的新业务价值同比增长5.5%,而内含价值比去年底下跌约1%,拖累企业价值估值.因此,该行继续看好基本面较佳的财产保险行业,并偏好中国财险(2328.HK)和中国太保(2601.HK)(601601.SS).

"中国人寿今日股价大跌的主要原因就是公司业绩下滑,且下滑幅度大于此前市场预期."广发证券非银行金融机构分析师称.

中国人寿上半年净利为129.6亿元人民币(20亿美元).路透调查的四位分析师此前平均预估为,上半年净利149.6亿元人民币.

其主要竞争对中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)此前公布,上半年净利同比增长33%,至127.57亿元,主要受银行和财产保险业务带动,寿险业务经营溢利同比微增3.2%,至67.6亿元.[ID:nCH0073895]

中金公司发布的最新报告认为,中国人寿公司净利润增长率将于三季度逐步见底,四季度有望开始回升.因准备金评估精算假设将于下半年四季度开始对公司业绩产生正面影响,而去年同期则是负面影响.

中国人寿财报显示,上半年末其投资资产达人民币14,543.81亿元,较2010年底增长8.8%,其中股权型投资的比例由2010年底的14.66%降低至13.38%.报告期内总投资收益率为4.50%.

中国人寿高层在记者会上并表示,目前不持有欧美债务.

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