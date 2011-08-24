〔东京汇市〕美元兑日圆微跌,此前日本就日圆强势发表声明

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日本政府创立1,000亿美元信贷工具来缓解日圆走强的影响
* 该计划治标不治本--分析师
* 穆迪将日本公债信用评等下调至Aa3
* 欧元和商品货币走低,同时标普股指期货下跌
路透东京8月24日电---美元兑日圆微跌,此前日本政府宣布政府创立1,000亿美元信贷工具,力求既能缓解日圆走强的影响,但又能避免干预汇市.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。