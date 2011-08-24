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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 13:16 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆微跌,此前日本就日圆强势发表声明

* 日本政府创立1,000亿美元信贷工具来缓解日圆走强的影响

* 该计划治标不治本--分析师

* 穆迪将日本公债信用评等下调至Aa3

* 欧元和商品货币走低,同时标普股指期货下跌

路透东京8月24日电---美元兑日圆微跌,此前日本政府宣布政府创立1,000亿美元信贷工具,力求既能缓解日圆走强的影响,但又能避免干预汇市.

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