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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 06:50 BJT

****主要国家经济指标预测--8月25日****

路透8月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.2 5.4

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 负58.9

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 负10 负5

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 40.5 40.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.25

续请失业金人数(万人) 8月13日当周 370.0 370.2

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 8月 -- 正2

2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期)

7月 -- +0.2%

核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%

东京地区整体CPI(较上年同期) 8月 -- +0.5%

核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲建筑完工 第二季 +0.7% +1.1%

0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 108.7 111.0

现况指数 118.1 120.0

预期指数 100.1 103.0

0900 欧元区工业订单(较前月) 6月 -0.7% +0.5%

(较上年同期) +11.1% +12.1%

1100 美国抵押贷款市场指数 8月19日当周 699.1 --

再融资指数 3,850.6 --

1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +4.0% +2.0%

扣除运输的耐久财订单 +0.7% -0.5%

扣除国防的耐久财订单 +4.8% +3.2%

扣除飞机的非国防耐久财订单 -1.5% -1.0%

1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 6月 +0.9% --

(较上年同期) -4.3% --

2100 韩国消费者信心指数 8月 99 --

2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.9% +0.6%

(较上年同期) +4.1% +1.2% (完)

--整理 李富强;审校 孙茉莉

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