主要国家经济指标预测--8月25日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.2 5.4
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 负58.9
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 负10 负5
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 40.5 40.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.25
续请失业金人数(万人) 8月13日当周 370.0 370.2
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 8月 -- 正2
2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期)
7月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%
东京地区整体CPI(较上年同期) 8月 -- +0.5%
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲建筑完工 第二季 +0.7% +1.1%
0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 108.7 111.0
现况指数 118.1 120.0
预期指数 100.1 103.0
0900 欧元区工业订单(较前月) 6月 -0.7% +0.5%
(较上年同期) +11.1% +12.1%
1100 美国抵押贷款市场指数 8月19日当周 699.1 --
再融资指数 3,850.6 --
1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +4.0% +2.0%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% -0.5%
扣除国防的耐久财订单 +4.8% +3.2%
扣除飞机的非国防耐久财订单 -1.5% -1.0%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 6月 +0.9% --
(较上年同期) -4.3% --
2100 韩国消费者信心指数 8月 99 --
2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.9% +0.6%
(较上年同期) +4.1% +1.2% (完)
--整理 李富强;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。