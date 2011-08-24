〔澳新汇市〕澳元与新西兰元双双随股市回落,此前日本债信评级遭调降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼8月24日电---澳元及新西兰元周三再次承压,因穆迪将日本债信评级调降一个级距後,亚洲股市回吐涨幅.
日本债信评级被调降至Aa3,用以警示日本债务负担过重.[ID:nCN1919529]
澳元兑美元AUD=从1.0524美元附近的盘中高位回撤至1.0489美元.交易商称,当地进口商在澳元短暂升破1.0500美元时设下的对冲仓位也令澳元承压.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。