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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 13:44 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元双双随股市回落,此前日本债信评级遭调降

路透惠灵顿/悉尼8月24日电---澳元及新西兰元周三再次承压,因穆迪将日本债信评级调降一个级距後,亚洲股市回吐涨幅.

日本债信评级被调降至Aa3,用以警示日本债务负担过重.[ID:nCN1919529]

澳元兑美元AUD=从1.0524美元附近的盘中高位回撤至1.0489美元.交易商称,当地进口商在澳元短暂升破1.0500美元时设下的对冲仓位也令澳元承压.

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