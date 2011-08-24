《企业看点》--8月24日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月24日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 中国证券报周三报导称,首都机场股份有限公司(0694.HK)高层透露,公司正计划明年回归A股上市筹资.[ID:nCN1919637]

* 据印度Economic Times报导,日本最大制药企业武田药品工业(4502.T)正在与印度制药企业Cipla(CIPL.NS)和Lupin (LUPN.NS)进行洽谈,打算收购其中一家公司的制药业务.[ID:nL4E7JO0BA]

* 道琼斯通讯社援引知情人士报导,高盛(GS.N)和花旗集团(C.N)已经聘请评级机构穆迪投资者服务,对其计划发售的15亿美元抵押支持债券进行评级.[ID:nL4E7JO053]

* 据华尔街日报报导称,美国团购网站Groupon已在中国关闭超过10个办事处,并裁员数百名员工,因团购行业竞争加剧.[ID:nL4E7JO06O]

* 据彭博报导,美国娱乐业巨头迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)裁减掉Marvel Studios营销部门,以削减电影成本.迪士尼上周末刚刚在D23博览会上发表电影"The Avengers",该片是Marvel被迪士尼收购後的首部电影.[ID:nL4E7JO0AG]

* 法国费加罗报周二报导,针对即将进行的第四代移动牌照拍卖规则,法国最小的电信运营商Free(ILD.PA)向法院提出诉讼,称要求一笔先付款的规定有偏袒财力雄厚的竞购者之嫌. [ID:nLDE77M0VI]

* 通用汽车(GM.N)的欧洲业务部门欧宝(Opel)正考虑在节能混合动力方面寻找合作企业,以共同分担研发费用.欧宝计划推出更多的汽油混合动力汽车.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)