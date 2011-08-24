〔日本股市〕日经指数收低1.1%,因穆迪调降日本评级引发抛售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月24日电---日经指数周三下跌,因美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调日本主权债信评级,引发投资者了结获利,此前对美国更多宽松政策的预期提振日经指数走高.
日经指数.N225收低1.1%至8,639.61点,早盘高见8,825.27点.东证股价指数.TOPX跌1.1%至742.24点.
--编译 李富强;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。