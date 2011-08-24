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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数收低1.1%,因穆迪调降日本评级引发抛售

路透东京8月24日电---日经指数周三下跌,因美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调日本主权债信评级,引发投资者了结获利,此前对美国更多宽松政策的预期提振日经指数走高.

日经指数.N225收低1.1%至8,639.61点,早盘高见8,825.27点.东证股价指数.TOPX跌1.1%至742.24点.

--编译 李富强;审校 王洋

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