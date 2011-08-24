〔澳股业绩〕必和必拓半年度获利增62%但逊于预期,预计市场需求放缓

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月24日电---全球矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三公布,下半财年获利大增62%,但低于市场预期.不过公司的派息高于预期,安抚了投资者.
必和必拓警告称,公司无法回避行业所面临的成本压力,并给出谨慎的财测.
必和必拓预计发达经济体的复苏将缓慢,并预期钢铁生产的原材料中长期需求将迟缓.
在铁矿石、铜和石油价格大涨的推动下,截止6月的六个月内,公司不计特殊项目的净利为109.8亿美元,高于上年同期的67.7亿美元,但低于汤森路透I/B/E/S调查平均预估的117亿美元.
必和必拓宣布,最终派息每股0.55美元,高于约0.51美元的预估.
今年以来,必和必拓股价已下跌17%,表现弱于同期澳洲股市的14%跌幅,受到全球增长忧虑的拖累.(完)
--编译 丁琦;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。