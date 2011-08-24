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债券 | 2011年 8月 24日 星期三 14:42 BJT

〔欧元债市〕德债期货下跌,受公债标售前相关卖盘影响

路透伦敦8月24日电---德国公债期货周三开低,交易员企图压低公债价格,以利今日稍晚的10年期德国公债标售,但跌势料将受限,因围绕经济成长及欧元区债务危机的忧虑持续不散.

芬兰要求提供给希腊的贷款应取得担保,相关争议延烧,亦令德国公债收益率(殖利率)徘徊在超低水平附近.分析师称芬兰的要求可能令救援计划复杂化.

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