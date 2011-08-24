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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 14:40 BJT

更正:〔澳洲股市〕回吐涨幅并小幅收低,因银行、矿业和能源股回落

(更正:因译文有误,内文第二段修改为"下半财年"获利,非"第二季"获利.)

路透墨尔本8月24日电---澳洲股市周三下跌0.1%,回吐之前的涨幅,因银行、矿业和能源股回落,此前穆迪调降日本主权债信评级拖累亚洲股市走低.

必和必拓(BHP.AX)宣布下半财年获利109.8亿美元,不及市场预期的117亿美元.必和必拓股价持平,竞争对手力拓(RIO.AX)股价下跌1.7%.

据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收低5.8点至4,167.6点,尾盘卖盘占主导,此前一度上涨1.4%.(完)

--编译 李富强;审校 艾茂林

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