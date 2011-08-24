更正:〔澳洲股市〕回吐涨幅并小幅收低,因银行、矿业和能源股回落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:因译文有误,内文第二段修改为"下半财年"获利,非"第二季"获利.)
路透墨尔本8月24日电---澳洲股市周三下跌0.1%,回吐之前的涨幅,因银行、矿业和能源股回落,此前穆迪调降日本主权债信评级拖累亚洲股市走低.
必和必拓(BHP.AX)宣布下半财年获利109.8亿美元,不及市场预期的117亿美元.必和必拓股价持平,竞争对手力拓(RIO.AX)股价下跌1.7%.
据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收低5.8点至4,167.6点,尾盘卖盘占主导,此前一度上涨1.4%.(完)
--编译 李富强;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。