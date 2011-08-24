〔日本金融〕穆迪称,欧洲主权债务危机料不会蔓延至日本

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三称,由于日本拥有经常账盈馀和巨额海外资产,欧洲主权债务危机料不会蔓延至日本公债市场.
穆迪高级副总裁暨亚洲地区信用主管伯恩(Tom Byrne)在新闻发布会上表示,未来对日本债信评级的调整可能是调升,也可能调降.
周三稍早,穆迪将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.[ID:nCN1919813]
然而穆迪亦称,目前日本债信评级展望为稳定,因为"日本投资者对国内市场及日本公债的偏好并未削弱,使得政府能够以全球最低的名义利率来为财政赤字融资."(完)
--编译 肖群英;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。