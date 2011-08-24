〔日本金融〕穆迪称,欧洲主权债务危机料不会蔓延至日本

路透东京8月24日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三称,由于日本拥有经常账盈馀和巨额海外资产,欧洲主权债务危机料不会蔓延至日本公债市场.

穆迪高级副总裁暨亚洲地区信用主管伯恩(Tom Byrne)在新闻发布会上表示,未来对日本债信评级的调整可能是调升,也可能调降.

周三稍早,穆迪将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.[ID:nCN1919813]

然而穆迪亦称,目前日本债信评级展望为稳定,因为"日本投资者对国内市场及日本公债的偏好并未削弱,使得政府能够以全球最低的名义利率来为财政赤字融资."(完)