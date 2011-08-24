〔理财周报〕中国8月第二期银行理财产品预期最高收益率降至4.23%--社科院

路透北京8月24日电---中国社科院金融中心最新报告显示,8月第二期(8月13日-19日)共有40家商业银行发行银行理财产品322款,平均委托期限为0.35年,平均预期最高收益率为4.23%,预期收益率下降了4个BP,平均委托期限较上期延长0.05年.

其中普通类产品有303款,产品的平均委托期限为0.30年,预期最高收益率为4.17%,较上期下降11个BP.结构类产品为19款,平均委托期限为1.12年,预期最高收益率为5.76%,较上期上升220个BP.本期未统计到有开放式产品发售.

以下是理财产品的不同特点:

--从产品的币种种类来看:

本期人民币产品有247款,占比78%,较上期下降4个百分点.外币类产品有75款.

--从产品的资产主类来看:

利率类产品数量有179款,占到全部产品的56%,较上期并无明显变化.混合类产品数量居次,有124款,占比为39%.信用类产品有6款,较上期减少10款.汇率类产品的数量由上期的12款减少为6款,股票类产品和商品类产品的数量较上期分别减少2款和增加1款.

--从产品的收益类型来看:

非保本浮动收益型产品数量2151款,占比为67%,较上期上升1个百分点.保本浮动收益型产品数量为67款,保息浮动收益型产品数量为40款,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为21%和12%.

--从产品委托期限方面来看:

3个月(含)以内的理财产品数量为190款,占比59%,与上期相比下降8个百分点,本期3至6个月(含)和9至12个月(含)产品占比较上期分别上升6个和2个百分点.除上述两个期限外,其馀各区间产品占比变化不大.

**普通类产品:组合资产类居主位**

本期普通类产品投向组合资产管理方向的产品数量超过债券货币市场类产品,两类产品占比约78%,但较上期下降了6个百分点,其中组合资产管理类产品占比41%,债券货币市场产品占比37%,较上期下降6个百分点.外币债券货币市场类产品占比上升6个百分点.

除上述三类资产外,本期风险债券类产品和固定收益权类产品占比比重较上期持平,票据资产类产品占比较上期下降1个百分点.

本期外币债券货币市场类产品的平均期限最长,为0.52年,其馀各类产品期限均在半年以内,票据资产类产品的平均期限最短,为0.08年.

本期固定收益权类产品的平均预期收益率最高,为5%,较上期下降200个BP.组合资产管理类产品次之,为4.4%.外币债券货币市场类产品平均收益水平为3.36%,较上期上升25个BP.

从环比表现来看,除组合资产管理类产品和外币债券货币市场外,本期各类产品的期限均不同程度缩短.

收益水平方面,本期除组合资产管理和外币债券货币市场产品之外,其他各类产品的平均预期收益水平均不同程度下降,其中固定收益权类和票据资产产品的平均预期收益率较上期分别下降200个和152个百分点,另外,本期外币债券货币市场产品的升幅最大,为25个BP.

**结构类产品:以利率类产品为主**

本期结构类银行中利率类产品和汇率类产品数量持平各有6款,股票类产品有4款,商品类产品有3款.

从利率市场来看,本期的利率类产品全部由中资的北京银行、渤海银行和外资的星展银行发售,挂钩标的为SHIBOR、澳元利率和美元3M Libor.北京银行产品均为看涨结构,另外两家银行信息不明.

从汇率市场来看,本期的汇率类产品由中资的中国银行、光大银行发售,从挂钩标的来看,本期挂钩汇率品种比较丰富,其中挂钩欧元兑美元和美元兑港币的产品数量视屏,各有2款,挂钩澳元兑美元和美元兑人民币的产品各有1款.

从股票市场来看,本期的股票类产品由中资的光大银行和外资的花旗银行、汇丰银行发售,且均投资于境外市场,从挂钩标的来看,光大银行产品挂钩境外上市的中资网络科技股,花旗银行和汇丰银行挂钩标的均为指数.

另外,本期外资的汇丰银行和东亚银行分别发售1款和2款商品类产品.汇丰银行产品挂钩贵金属铂金.东亚银行挂钩一篮子商品,包括3只"金"、"银"及"原油".(完)