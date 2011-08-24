〔中国股市〕沪综指震荡小幅收低,金融股板块走势疲弱拖累大盘

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月24日电---中国股市沪综指周三未能跟随隔夜美股大涨走势,终盘收跌0.51%.因中国人寿公布业绩低于预期领跌金融股并拖累大盘.同时,成交量依维持在低位显示市场人气仍低迷.分析人士预计,短线股指将继续维持2,500点上方附近波动.
沪综指.SSEC收报2,541.091点,跌12.928点或0.51%,上证180金融指数.SSE180FI收跌0.76%.沪市A股成交额较昨日有所增加,但仍在705亿元人民币的低位.
"中国人寿业绩低于预期对市场肯定有一定拖累,保险投资收益受影响的预期带动金融股下跌."联讯证券分析师曹卫东表示.
中国人寿保险(601628.SS)(2628.HK)此前公布,今年上半年净利大跌28%,因市场动荡打击其投资收益.[ID:nCN1918567]受中期业绩逊于预期拖累,中国人寿A股收跌3.34%.
曹卫东并称,在低迷的成交量下,A股下跌和上涨的动能都不足,震荡局面会维持到9月上旬公布宏观经济数据之时.
隔夜美股大涨3%,因市场臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将暗示会进一步扶助经济.但亚太股市未能随之走强,澳洲,韩国以及日本和台湾股市均以下跌报收.
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,803.8点,跌0.37%,成交量为181,838手.(完)
--发稿 宿泱韫/尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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