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中国市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 15:19 BJT

〔中国股市〕沪综指震荡小幅收低,金融股板块走势疲弱拖累大盘

路透北京8月24日电---中国股市沪综指周三未能跟随隔夜美股大涨走势,终盘收跌0.51%.因中国人寿公布业绩低于预期领跌金融股并拖累大盘.同时,成交量依维持在低位显示市场人气仍低迷.分析人士预计,短线股指将继续维持2,500点上方附近波动.

沪综指.SSEC收报2,541.091点,跌12.928点或0.51%,上证180金融指数.SSE180FI收跌0.76%.沪市A股成交额较昨日有所增加,但仍在705亿元人民币的低位.

"中国人寿业绩低于预期对市场肯定有一定拖累,保险投资收益受影响的预期带动金融股下跌."联讯证券分析师曹卫东表示.

中国人寿保险(601628.SS)(2628.HK)此前公布,今年上半年净利大跌28%,因市场动荡打击其投资收益.[ID:nCN1918567]受中期业绩逊于预期拖累,中国人寿A股收跌3.34%.

曹卫东并称,在低迷的成交量下,A股下跌和上涨的动能都不足,震荡局面会维持到9月上旬公布宏观经济数据之时.

隔夜美股大涨3%,因市场臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将暗示会进一步扶助经济.但亚太股市未能随之走强,澳洲,韩国以及日本和台湾股市均以下跌报收.

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,803.8点,跌0.37%,成交量为181,838手.(完)

--发稿 宿泱韫/尹嫄婷; 审校 曾祥进

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