〔中港个股〕中国银行称其地方融资平台贷款90%为现金流全覆盖

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月24日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周三表示,截至6月末其地方政府融资平台贷款90%为现金流全覆盖或基本覆盖.
该行提供的新闻稿亦称,其截至6月末无现金流覆盖的地方融资平台贷款占比为4.6%.
在上述地方融资平台贷款中,省市级以上贷款占比90%,县级贷款占比为6.8%,偿还年度在5年以上的占比为58.2%,2年以内的为17.6%,3-5年的为24.2%.
中行此前公布的上半年净利增长数据符合市场预期,按年升27.9%至665.13亿元人民币,此前九位分析师预测的中值为644.4亿元;每股盈利为0.24元.[ID:nCH0075763]
中行H股收跌2.27%至3.01港元,A股微跌0.34%至2.95元人民币.(完)
浏览中国银行其他新闻,请点选[3988.HK-CMN]
欲浏览更多细节,请点选港交所网站(here)
--发稿 谢衡; 撰写 赵红梅; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选