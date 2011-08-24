〔中港个股〕中国银行称其地方融资平台贷款90%为现金流全覆盖

路透北京8月24日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周三表示,截至6月末其地方政府融资平台贷款90%为现金流全覆盖或基本覆盖.

该行提供的新闻稿亦称,其截至6月末无现金流覆盖的地方融资平台贷款占比为4.6%.

在上述地方融资平台贷款中,省市级以上贷款占比90%,县级贷款占比为6.8%,偿还年度在5年以上的占比为58.2%,2年以内的为17.6%,3-5年的为24.2%.

中行此前公布的上半年净利增长数据符合市场预期,按年升27.9%至665.13亿元人民币,此前九位分析师预测的中值为644.4亿元;每股盈利为0.24元.[ID:nCH0075763]

中行H股收跌2.27%至3.01港元,A股微跌0.34%至2.95元人民币.(完)

浏览中国银行其他新闻,请点选[3988.HK-CMN]

欲浏览更多细节,请点选港交所网站(here)